الأرصاد: رياح قوية على شرق ليبيا واحتمالية سقوط أمطار على الشمال الغربي

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يسود طقسا متقلبا اليوم السبت، على أن يكون مصحوبا برياح نشطة إلى قوية تتراوح سرعتها مابين 40 و60 كيلو متر في الساعة، على أغلب مناطق شرق البلاد؛ بينما توقع احتمالية سقوط أمطار على مناطق الشمال الغربي.

وأوضح المركز أن هذه الرياح ستكون مثيرة للأتربة والغبار، مشيرا إلى احتمال سقوط أمطار على مناطق الشمال الغربي اليوم، قد تصحبها خلايا رعدية، وتشمل يوم الغد بعض مناطق الشمال الشرقي (بنغازي – الجبل الأخضر ).

ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم على أغلب مناطق الشمال الغربي بين 14 و 20 درجة، بينما تتراوح على مناطق الشمال الشرقي بين 19 و24 درجة، وبين 25 و30 درجة على مناطق الوسط، وبين 35 و40 درجة على مناطق الجنوب الشرقي.

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