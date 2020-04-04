طقس ليبيا.. تحذيرات من رياح عاصفة وسحب رعدية

حذرت جمعية رؤية لهواة الفلك من رياح قوية ستضرب المنطقة الممتدة من طلميثة مروراً ببنغازي واجدابيا حتى سرت.

ودعت الجمعية في منشور على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك كافة المواطنين بتجنب السفر من وإلى هذه المناطق اليوم بسبب الرياح العاصفة التي من المتوقع أن تشهدها اليوم السبت.

وكانت جمعية رؤية قد نشرت صورا ملتقطة عبر الأقمار الصناعية تظهر دخول سحب رعدية ممطرة إلى الأجواء الليبية مساء أمي الجمعة.

وتشير هذه التنبؤات الجوية إلى طقس متقلب من المحتمل أن تشهده مختلف مناطق ليبيا اليوم.

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