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طقس ليبيا.. تحذيرات من رياح عاصفة وسحب رعدية

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حذرت جمعية رؤية لهواة الفلك من رياح قوية ستضرب المنطقة الممتدة من طلميثة مروراً ببنغازي واجدابيا حتى سرت.

ودعت الجمعية في منشور على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك كافة المواطنين بتجنب السفر من وإلى هذه المناطق اليوم بسبب الرياح العاصفة التي من المتوقع أن تشهدها اليوم السبت.

وكانت جمعية رؤية قد نشرت صورا ملتقطة عبر الأقمار الصناعية تظهر دخول سحب رعدية ممطرة إلى الأجواء الليبية مساء أمي الجمعة.

وتشير هذه التنبؤات الجوية إلى طقس متقلب من المحتمل أن تشهده مختلف مناطق ليبيا اليوم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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