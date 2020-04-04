تعقيم جبهات القتال.. “غرائب كورونا” في ليبيا

على الرغم من النداءات المتكررة لوقف القتال في ليبيا وتركيز الجهود على مكافحة تفشي فيروس كورونا إلا أن النزاع لا يزال مستمرا واكتفت الأطراف المتصارعة بتعقيم مقاتليها في جبهات القتال بعد توفير مستلزمات التعقيم للوقاية من الفيروس الذي لم تسلم منه ليبيا.

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن قيام القوات التابعة للوفاق بإرسال شحنات من أدوات ولوازم الوقاية الشخصية وتوزيعها على الأفراد في جبهات القتال بناء على تعليمات غرفة العمليات المشتركة.

فيما أفاد مصدر عسكري بالجيش الوطني للصحيفة بأنه تم توجيه القوات المرابطة في الجبهات باتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من الفيروس خصوصا بعد توافد المرتزقة للقتال في صفوف الوفاق.

هذه العملية أثارت تساؤلات حول مصير انتهاء النزاع وتجاوب الأطراف للدعوات المتواصلة خاصة تلك الأخيرة التي صدرت عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وهو ما يشير إلى أن القتال الذي دخل عامه الثاني لا يزال مستمرا دون النظر إلى حاجة البلاد الملحة لترميم القطاع الصحي والاقتصادي المتهالكين وتضافر الجهود كافة لمحاربة الفيروس الذي أنسى العالم كل أنواع الحروب الأخرى وركز على حرب واحدة وهي القضاء عليه بأي وسيلة كانت.

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