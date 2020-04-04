مسؤول الإعلام في مركز مكافحة الأمراض يكشف عدة أمور مهمة

أخبار ليبيا24

قال رئيس لجنة التواصل والإعلام بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض محمد الجازوي إن الحالات الجديدة المصابة بـ كورونا هي 6 حالات من طرابلس، 5 منهم مخالطين لحالة السيدة المتوفية.

وأوضح الجازوي أن الحالة السادسة حالة شخصت جديدة غير مخالطة وليس لديها تاريخ سفر، وهنا الكارثة، أي أنه لازال هناك حالات عديدة سيتم الإعلان عنها في الأيام القادمة.

وأضاف رئيس اللجنة يجب أن نتفهم أن العينات تصل إلى المختبر المرجعي في وقت متأخر جدا من قبل المستشفيات ، وهذا هو سبب خروج بيانات المركز في وقت متأخر.

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