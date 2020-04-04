مباحثات تونسية بريطانية بشأن ليبيا

بحث وزير الشؤون الخارجية التونسي نور الدين الريّ مع نظيره البريطاني “دومينيك راب” عددا من الموضوعات بينها الملف الليبي.

وأوضحت وزارة الخارجية التونسية في بيان لها أن الجانبين بحثا هاتفيا تطورات الوضع في ليبيا، حيث أكد الوزيران على ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم للأزمة في هذا البلد ودعوة مختلف الأطراف الليبية إلى احترام الهدنة الإنسانية. كما اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق بخصوص مختلف الملفات المطروحة على أجندة مجلس الأمن الدولي في إطار عضوية بلادنا غير الدائمة للفترة 2020-2021.