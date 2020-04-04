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رغم الانتقادات الواسعة.. “الوطني للأمراض” يعلن 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا دون ذكر مكان اكتشافها

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

طرابلس-العنوان

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، ليل الجمعة، عن ظهور 6 حالات إصابة جديدة في ليبيا تحقق إصابتها بفيروس كورونا المستجد دون ذكر المدن أو المناطق التي تم فيها اكتشاف الإصابات.

وفي بيان له عبر صفحته الرسمية بـ فيسبوك قال المركز “أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني تسلم عدد 20 عينة كانت نتائجها 14 عينة سالبة خالية من الفيروس فيما اكتشف المختبر عدد 6 حالات جديدة جاءت نتيجتها موجبة مصابة بكورونا لترتفع حالات الإصابة إلى 17 حالة على مستوى ليبيا”.

يذكر أن المركز يواجه انتقادات واسعة من المواطنين وخبراء الصحة؛ بسبب التكتم على تسمية المدن والمناطق التي تكتشف فيها الحالات المصابة حتى يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وفرض التدابير في بؤر المرض حتى يتم حصره ومنع انتشاره.

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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  • لماذا لا يستعين المركز بقنونو متحدث لهم لما لديه من خبرة وسوابق فى الكاذيب الساذجة البعيدة عن الواقع فالاصابات اكبر بكثير مما يقال وسنلاحظ فجأة زيادة كبيرة كما حدث فى تركيا حيث وصلت الاصابات الى 21 الف خلال ثلاث اسابيع فقط !!!

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