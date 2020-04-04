رغم الانتقادات الواسعة.. “الوطني للأمراض” يعلن 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا دون ذكر مكان اكتشافها

طرابلس-العنوان

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، ليل الجمعة، عن ظهور 6 حالات إصابة جديدة في ليبيا تحقق إصابتها بفيروس كورونا المستجد دون ذكر المدن أو المناطق التي تم فيها اكتشاف الإصابات.

وفي بيان له عبر صفحته الرسمية بـ فيسبوك قال المركز “أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني تسلم عدد 20 عينة كانت نتائجها 14 عينة سالبة خالية من الفيروس فيما اكتشف المختبر عدد 6 حالات جديدة جاءت نتيجتها موجبة مصابة بكورونا لترتفع حالات الإصابة إلى 17 حالة على مستوى ليبيا”.

يذكر أن المركز يواجه انتقادات واسعة من المواطنين وخبراء الصحة؛ بسبب التكتم على تسمية المدن والمناطق التي تكتشف فيها الحالات المصابة حتى يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وفرض التدابير في بؤر المرض حتى يتم حصره ومنع انتشاره.