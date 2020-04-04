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“الصحة الحيوانية”: مستعدّون للمساهمة في مكافحة كورونا

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن المركز الوطني للصحة الحيوانية استعداده لاستقبال أي اتصالات من المزارعين للتبليغ عن أي إصابة بالحمى القلاعية، مؤكدا أن فرقه الفنية على استعداد تام لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص.

كما أوضح المركز استعداده للمساهمة في مكافحة فيروس كورونا من خلال تجهيز فرق تضم خبراء وأطباء بيطريين لتقديم يد العون لكافة المؤسسات والوزارات في السلامة الحيوية.

وحول أهمية السلامة الحيوية في هذه المرحلة، لفت المركز الوطني إلى أنها تعتبر جانباً مهماً في إدارة المخاطر البيولوجية لمجابهة الجائحة في المجال التشخيصي المختبري سواء لاستقبال العينات المحالة من المركز الوطنى لمكافحة الأمراض أو مساعدة طاقم المختبر المختص.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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