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خارجية الوفاق: نسعى لترتيب عودة العالقين الرعايا العالقين بالخارج

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلنت لجنة الأزمة بوزارة الخارجية بحكومة الوفاق القيام بإجراءات عاجلة تتعلق برعاية وتوفير الإقامة والإعاشة بالقدر المستطاع للرعايا الليبيين العالقين في الخارج.

وأكدت اللجنة في بيان لها أنها تسعى “مع الجهات الداخلية ذات العلاقة لترتيب عودة العالقين وإنهاء معاناتهم فور انتهاء جاهزية الترتيبات التي تضمن سلامة مواطنيها حتى لا تتسرب هذه الجائحة داخل البلاد”.

وأعربت اللجنة عن أملها “من جميع المواطنين بالخارج تعبئة بياناتهم من خلال الرابط المعمم مسبقا والمدرج بموقع الوزارة الرسمي حتى يتسنى للسفارات والقنصليات والبعثات التواصل مع المواطنين فور جاهزية الخطة”. 

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • كلما أسرعتم في إعادتهم، كلما قللنا الخطر عليهم وعلينا .
    إمكانية الكشف ومعرفة حالتهم الصحية في الخارج متوفرة وسريعة ، يجب اولا إعادة العائلات التي لا تحمل الفيروس بعد إجراء الكشوفات اللازمة والتأكد من سلامتهم ، ولا داعي للحجز الإجباري ، بل يُطلب من عائلاتهم تحمل المسؤولية وتطبيق الحجز في بيوتهم.

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