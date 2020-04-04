بلدية اجدابيا تعلن البدء في تركيب مستشفى ميداني بسعة 50 سريراً و10 غرف عناية فائقة

ليبيا – أعلن رئيس المجلس التسييري لبلدية إجدابيا أمبارك المنفي أمس الجمعة البدء في تركيب مستشفى ميداني بسعة 50 سريراً و 10 غرف عناية فائقة ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

المنفي قال في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية إن البلدية ستبدأ العمل اليوم السبت في تركيب المستشفى الميداني بمعداته الخاصة في إجدابيا.

وأكد المنفي على أن “تركيب المستشفى الميداني جاءت ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة ومجابهة فيروس كورونا المستجد المعروف علمياً بـ(كوفيد – 19 ).

وكشف أن “المستشفى سيكون بملحقاته الطبية وتنطبق عليه المعايير الطبية والاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، مبيناً أن المدينة من ضمن البلديات المستهدفة بإنشاء مستشفى ميداني حيث تم اعتماد مكان المستشفى الميداني الخاص بمجابهة فيروس كورونا في عيادة بوشعلة بإجدابيا .

كما لفت إلى أن المستشفى الميداني سيكون بسعة 50 سرير بجميع الملحقات الخاص به، موكداً على أنه خلال هذا الأسبوع سوف يصل جهاز الكشف عن وباء كورونا بي سي آر ويأتي هذا التجهيز من القيادة العامة للجيش بقيادة المشير خليفة حفتر.

ورداً على سؤال حول عدد الغرف العناية الفائقة وتوفير أجهزة التنفس الاصطناعي قال إن المستشفى بسعة 50 سريراً إيواء عادي بالإضافة إلى 10 أسرة عناية فائقة و10 أجهزة تنفس اصطناعي وكذلك معامل مختبرية متكاملة بأجهزة تصوير الأشعة.