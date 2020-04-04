

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

04 April, 2020

أعلنت شركة مليته أسباب تأخر صرف مرتبات شهري يناير وفبراير لمستخدميها مؤكدة أنه سيتم إحالتها إلى مصرف الجمهورية فرع وكالة مليته وفرع باب البحر يوم الأحد القادم ودفعها يوم الاثنين والثلاثاء على أقصى تقدير.

وأوضحت الشركة في بيان لها أن المؤسسة الوطنية للنفط حال استلامها لمرتبات شهري يناير وفبراير من وزارة المالية أحالت هذه المرتبات إلى مصرف ليبيا المركزي بتاريخ 2020/03/24 حسب المعمول به، ولكن إحالة هذه المرتبات من المصرف المركزي إلى مصرف الجمهورية الرئيسي لم تتم إلا يوم الخميس الماضي بسبب قلة عدد الموظفين المتواجدين في المصرف المركزي كإجراءات احترازية موضحة أنه سيتم إحالتها إلى مصرف الجمهورية فرع وكالة مليته وفرع باب البحر يوم الأحد القادم ودفعها يوم الاثنين والثلاثاء على أقصى تقدير