الشاطر: تمهيد السراج للعودة إلى إتفاق أبوظبي خيانة مبطنة بالوطنية

ليبيا – إعتبر عضو مجلس الدولة الإستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد الرحمن الشاطر إن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والقائد العام للجيش المشير خليفة حفتر لا يهمهم الاستقرار حسب زعمه.

الشاطر قال في تغريدة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” :”يريدان الحكم فردي أو بالتقاسم حفتر يريده لنفسه فنسف مؤتمر غدامس والسراج يامل أن يكون له مكان ولذلك فهو لن يقطع العلاقات مع دول العدوان” حسب تعبيره .

ورأى أن السراج يقدم حالياً حسن النوايا تمهيداً لعودة تفاهمات ابوظبي واصفاً ذلك بأنه “خيانة مبطنة بالوطنية”.

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