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الشاطر: تمهيد السراج للعودة إلى إتفاق أبوظبي خيانة مبطنة بالوطنية

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – إعتبر عضو مجلس الدولة الإستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد الرحمن الشاطر إن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والقائد العام للجيش المشير خليفة حفتر لا يهمهم الاستقرار حسب زعمه.

الشاطر قال في تغريدة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” :”يريدان الحكم فردي أو بالتقاسم حفتر يريده لنفسه فنسف مؤتمر غدامس والسراج يامل أن يكون له مكان ولذلك فهو لن يقطع العلاقات مع دول العدوان” حسب تعبيره .

ورأى أن السراج يقدم حالياً حسن النوايا تمهيداً لعودة تفاهمات ابوظبي واصفاً ذلك بأنه “خيانة مبطنة بالوطنية”.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • انظر لنفسك فى المرآة ياشاطط وبعد ان تقول قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق .سترى رأس شيطان ملعون كله حقد وكراهية على الاخرين .رأس صهيونى حقير عنصرى يستحق تدوسه الاقدام اتفوووووه عليك ميبون

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  • ياااااجاهل يااخوانجي ياعميل قطر وتركيا تحكي عالوطنية …ههههه..حفتــــــــــــــــــــــر يريد يحرر ليبيا من العملاء اللي كيفك اللي جابوا المرتزقة والاستعمار التركي…ياجاهل يالغبي حفتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر بطـــــــــــــــــــــــــــــــــل وطنــــــي واصبح رمز للشعب الليبي وأغلب الشعب الليبي امعاه ..وانتم عارفين ياخونة..وفي النهاية دائما الوطن ينتصر… والعملاء امثالك معروف مصيرهم اما الفرار او في قبضة القانون …هكذا علمنا التاريخ..وان غدا لناظره لقريب

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  • رغم جرائم السراج الا انه لازلت امامه الفرصة متاحة للخروح باقل الخسائر لو لوواجه الخوان وانضم اليه اعضاء المجلس الرئاسى المنسحبين مع معتيق ويعملوا من داخل مناطق تحت سيطرة الجيش الوطنى فى طرابلس ونقل المصرف المركزى للبيضاء ومؤسسة النفط لبنغازى واعادة تشغيل ابار النفط فى ظل حكومة وحدة وطنية تحت اشراف الجيش الوطنى بعد ترحيل المرتزقة والاحتلال التركى وتحرير ما تبقى من طرابلس

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