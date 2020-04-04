تحذيرات من رياح عاصفة وسحب رعدية

طرابلس-العنوان

يسود اليوم السبت طقس متقلب، على أن يكون مصحوبا برياح نشطة إلى قوية تتراوح سرعتها ما بين 40 و60 كيلو متر في الساعة، على أغلب مناطق شرق البلاد؛ بينما توقع احتمالية سقوط أمطار على مناطق الشمال الغربي.

وبحسب توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية “ستكون الرياح مثيرة للأتربة والغبار، مشيرا إلى احتمال سقوط أمطار على مناطق الشمال الغربي اليوم، قد تصحبها خلايا رعدية، وتشمل يوم الغد بعض مناطق الشمال الشرقي (بنغازي – الجبل الأخضر)”.

ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم على أغلب مناطق الشمال الغربي بين 14 و 20 درجة، بينما تتراوح على مناطق الشمال الشرقي بين 19 و24 درجة، وبين 25 و30 درجة على مناطق الوسط، وبين 35 و40 درجة على مناطق الجنوب الشرقي.

من جانبها حذرت جمعية رؤية لهواة الفلك من رياح قوية ستضرب المنطقة الممتدة من طلميثة مروراً ببنغازي واجدابيا حتى سرت.

ودعت الجمعية المواطنين بتجنب السفر من وإلى هذه المناطق اليوم بسبب الرياح العاصفة التي من المتوقع أن تشهدها اليوم السبت.

وكانت جمعية رؤية قد نشرت صورا ملتقطة عبر الأقمار الصناعية تظهر دخول سحب رعدية ممطرة إلى الأجواء الليبية مساء أمي الجمعة.