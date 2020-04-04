الجاوزي: تسجيل حالات إصابة عديدة بفيروس كروونا في ليبيا خلال الأيام المقبلة

قال رئيس لجنة الإعلام بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض محمد الجاوزي إن إحدى الحالات الست المصابة بفيروس كورونا المستجد، والتي تم الإعلان عنها منتصف الليلة الماضي هي حالة جديدة لكونها غير مخالطة للمصابين وليس لديها تاريخ سفر، معتبرا أن الأمر “كارثة”، ويؤشر إلى تسجيل حالات عديدة في الأيام المقبلة.

وأوضح الجاوزي أن الحالات الست تم تسجيلها في طرابلس، 5 منهم مخالطين لحالة السيدة المتوفية ليلة الأمس، والحالة السادسة شخصت جديدة غير مخالطة وليس لديها تاريخ سفر، مؤكدا استلام المركز 248 عينة على مستوى ليبيا شرقا وغربا وجنوبا، حسبما جاء عبر صفحته على موقع فيسبوك، اليوم السبت.

ونبه بأن عينات فحص فيروس كورونا تصل إلى المختبر المرجعي في وقت متأخر جدا من قبل المستشفيات،”وهذا هو سبب خروج بيانات المركز في وقت متأخر”.

وأعرب الجاوزي عن أسفه لأن “الكادر الطبي الليبي لا يزال غير مدرب جيدا في التعامل مع الحالات، فضلا أن الملابس الواقية فيها شح، والطبيب من حقه أنه يخاف”، وفق قوله.

كما أشار إلى أن عدد العينات التي يتم فحصها يوميا “مقارنة مع حجم الكارثة يعتبر جدا ضئيل”، مرجعا السبب إلى قلة توفر الأدوات المستخدمة في الكشف.

وقال إن كميات كبيرة من أدوات الاختبارات ستصل خلال يوم، وسيبدأ المركز الوطني في إجراء مسوحات شاملة تستهدف الجميع.

وبخصوص المناطق التي بها الحالات، قال إن المركز لا يريد ذكر أسمائها “لان هناك من يريد إقحامه في الصراعات السياسية، لذلك اكتفى المركز بالتواصل مع لجان الأزمة في كل بلدية على حدة، واعطائهم كافة التفاصيل في سرية تامة”.



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