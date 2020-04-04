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بوابة إفريقيا الإخبارية/ البيضاء |

04 April, 2020

دعا مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء ، إلى اجتماع طارئ لمناقشة عدد من البنود واتخاذ جملة من القرارات، وذلك الخميس المقبل ،وذلك ردا على ما وصفه بالسياسات الإقتصادية لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، والتى تقود ليبيا نحو الهاوية.

وقال المصرف في بيان توصلت بوابة افريقيا الاخبارية على نسخة منه ، إنه في ضوء ما بينه المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق من قصور في الإدارة وتفرد في اتخاذ القرار؛ فإنه من الواجب إيقاف الصديق الكبير عن العمل واتخاذ الإجراءات اللازمة لإسقاط اسمه من قائمة المحافظين بصندوق النقد الدولي وبأية هيئات دولية ذات علاقة.

و قرّر المصرف مناقشة 8 بنود لاتخاذ القرارات المناسبة، منها اتخاذ الخطوات الفورية اللازمة لتنفيذ أذونات صرف المرتبات الشهرية وفتح الاعتمادات لتوفير السلع الضرورية والأدوية والمستلزمات الطبية العاجلة وإعادة فتح منظومات المقاصة، واستمرار العمل بسعر الصرف الحالي.

وأشار البيان، إلى أن الاجتماع سينعقد على أساس ضمان كل من المجلس الرئاسي والبعثة الأممية والسفارة الأمريكية، كونهم دعوا عدة مرات إلى إصلاح أوضاع المصرف، بحسب البيان.