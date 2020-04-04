الشلوي: نجاح المهمة الأوروبية لمراقبة حظر الأسلحة بليبيا بهذا الشرط

بوابة إفريقيا الإخبارية/ سوزان الغيطاني (خاص) |

04 April, 2020

رحب عضو مجلس النواب فرج الشلوي بقرار الاتحاد الأوروبي إطلاق العملية “إيريني” لمراقبة حظر توريد الأسلحة لليبيا مؤكدا أن نجاحها مرتهن بجدية المجتمع الدولي في وقف تدفق الأسلحة لليبيا

وقال الشلوي في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية إن مجلس النواب يرحب بالقرار الاتحاد الأوروبي بشأن إطلاق عملية لمراقبة حظر توريد الأسلحة لليبيا مؤكدا أن هذه العملية ستنجح في وقف الدعم القطري والتركي لقوات الوفاق إذا كانت الدول الأوروبية جادة فعلا في وقف تدفق الأسلحة.

وكان الاتحاد الأوروبي، أعلن عن إطلاق المهمة “إيريني” في البحر المتوسط بهدف إنفاذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا..