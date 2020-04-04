“تعديات خطيرة” ترهق شبكة الكهرباء وتُهدّدها 

حتى في زمن الكورونا لم تسلم الشركة العامة للكهرباء من التعديات والسرقات التي طالت وتطول مرافقها المتعددة.

آخر هذه التعديات هي الاعتداء على خط الوقود 11ك ف وسرقة أسلاك ضغط عال بمسافة 1000 متر وكسر 3 أعمدة بدائرة الحي الصناعي تاجوراء ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من المنازل.

وعلى الرغم من إمكاناتها المتواضعة إلا أن فرقة الخطوط والكوابل بدائرة توزيع الحي الصناعي قامت بتركيب أسلاك جديدة بدلا من المسروقة واستبدال الأعمدة المكسورة.

وغير بعيد عن ذلك أفاد مصدر من الشركة لـ218 بأن الحرائق في مكبات القمامة والتي طالت محطة جنوب طرابلس أثرت بشكل كبير على الموظفين فيها ما أدى إلى إصابة عدد منهم بأمراض صدرية إضافة إلى تسبب هذه الحرائق في خروج المحطة عن الخدمة على الرغم من الوعود التي قدمتها وزارة الحكم المحلي بتنظيف المكان.

ومع الاستقرار النوعي الذي تشهده الشبكة هذه الأيام إلا أن التعديات والإهمال الحكومي وتضرر المحطات من الاشتباكات ينذر بصيف ساخن آخر ما لم يتم وضع آلية من شأنها أن تنقذ الشبكة الكهربائية من الضياع في زحام الأزمات.

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