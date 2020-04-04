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قرار بتغريم مخالفي حظر التجول في البيضاء

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدرت مديرية الأمن وغرفة مكافحة وباء كورونا في مدينة البيضاء تعليمات بحجز مركبات المخالفين لحظر التجول وتغريم أصحابها.

ونشر المكتب الإعلامي بمديرية أمن الجبل الأخضر عبر حسابه في فيسبوك إصدار مدير الأمن ورئيس الغرفة المشتركة البيضاء لمكافحة وباء كورونا تعليماته إلى جميع الدوريات والتمركزات الأمنية داخل المدينة بحجز مركبات المواطنين المخالفين لحظر التجول مع دفع غرامة مالية قيمتها 200 دينار.

وتأتي هذه التعليمات ضمن الإجراءات التي اتخذتها المديرية واللجنة من أجل مكافحة انتشار وباء كورونا وحث المواطنين على الالتزام بتعليمات حظر التجول الصادرة عن الحكومة الليبية والقيادة العامة للجيش الوطني.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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