الارصاد توضح توقعـات الاحوال الجوية لثلاثة أيام حتى الاثنين.. اجواء متقلبة وامطار رعدية

توقع خبراء المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي ان تشهد البلاد أجواء متقلبة مصحوبة برياح نشطة إلى قوية على أغلب مناطق شرق ليبيا مثيرة للأتربة والغبار وتكاثر للحسب على مناطق الشمال الغربي مع احتمال سقوط امطار قد تصحبها خلايا رعدية هذا اليوم.

وبحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز اليوم، فالأجواء تكون متقلبة مصحوبة برياح نشطة إلى قوية تتراوح سرعتها مابين (40 -60 )كم/سم على اغلب مناطق شرق ليبيا مثيرة للأتربة والغبار.

وأضاف المركز في نشرته أن من المتوقع احتمال سقوط أمطار على مناطق الشمال الغربي اليوم قد تصحبها خلايا رعدية وتشمل يوم الغد بعض مناطق الشمال الشرقي ( بنغازي – الجبل الأخضر ).

وبحسب النشرة الجوية فتتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم على أغلب مناطق الشمال الغربي مابين ( 14 – 20 ) مْ ، بينما تتراوح على مناطق الشمال الشرقي ( 19 – 24 ) مْ ومابين( 25 – 30 ) مْ على مناطق الوسط ومابين ( 35 – 40 ) م على مناطق الجنوب الشرقي.

وفيما يلي النشرة الجوية لليوم السبت الموافق 2020/04/04 م ولثلاثة أيام والصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية:

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