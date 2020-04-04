أبو الغيط يدعو لـ”إسكات البنادق” في ليبيا

دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، لوضع حد للتصعيد العسكري الحاصل في ليبيا، مُبدياً أسفه لاستمرار القتال حول العاصمة منذ سنة من الآن، وسط ظروف إنسانية مأساوية.

وطالب أبو الغيط بـ”إسكات البنادق” في ليبيا والالتفات إلى مواجهة وباء كورونا الذي تفشى حول العالم وأنهك القطاعات الصحية في حكومات دول كبرى.

وجدد الأمين العام لجامعة الدول العربية دعوته لهدنة إنسانية تُمهد الطريق نحو وقف رسمي دائم لإطلاق النار بناء على مقترح الأمم المتحدة، وتُمكّن الجهات المعنية في البلاد من كبح انتشار وباء كورونا.

وشدد أبو الغيط على “رفض وإدانة الجامعة العربية لكافة أشكال التدخلات العسكرية الأجنبية في الشأن الليبي، والخروقات المتعددة لحظر السلاح المفروض على البلاد، واستقدام المقاتلين الإرهابيين إلى ساحات القتال، بالمخالفة لقرارات مجلس الأمن”.

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