“سيلفي” لأحد المرتزقة السوريين في طرابلس يُظهر عدد المرتزقة في صفوف الوفاق

أخبار ليبيا24

كشف مصدر مطلع أن صورة “سيلفي” لأحد المرتزقة السوريين الذين يشاركون في المعارك ضد القوات المسلحة ضمن قوات الوفاق تظهر عدد المقاتلين السوريين والآليات العسكرية التي يتحركون بها.

وأكد المصدر أن المرتزق السوري عبدو الحمصي التقط الصورة قبل مقتله يظهر أعدادا من المرتزقة السوريين “فرقة الحمزة” وعدد من الآليات في محور عين زارة عمارات السدرة في طرابلس.

وأفاد المصدر أنه بحسب الصورة يقدر عدد المرتزقة 100 مرتزق بحكم أن الآليات الظاهرة 7 وتزيد وكل آلية تحمل عدد 10 مرتزقة، ومن المؤكد أهل طرابلس حددو مكان تواجد هؤلاء المرتزقة، حسب قوله.

وكان أعلن عن مقتل المرتزق عبدو الحمصي من مواليد 1997 من محافظة حمص يتبع لمليشيا “فرقة الحمزة” الموالية لتركيا خلال المواجهات ضد قوات الجيش الليبي في محور عين زارة.

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