العيادات المجمعة بمدينة بنغازي الوجهة الأولى لحالات الاشتباه

في بنغازي وحدها توجد أكثر من 15 عيادة مجمعة “مستوصف” تنتشر في مختلف انحاء المدينة، وتقدم هذه العيادات خدماتها الطبية مجانا للمواطنين، وتحظى بإقبال كبير من قبلهم، خاصة في المناطق الشعبية والأكثر فقرا، وتشهد ازدحاما كبيرا خاصة في وقت التطعيمات الخاصة بالمواليد، أو في ظل انتشار الوباء حاليا، وتعد هي الباب الأول الذي يطرقه المواطن من أجل إجراء الكشوفات الطبية، ولكن وفي خضم الإجراءات الاحترازية التي تتبعها والحكومة الليبية المؤقتة، وزارتي الصحة، والداخلية، للوقاية من فيروس كرونا المستجد، لم تضع ضمن خطتها الاحترازية تلك العيادات، ومن أجل الوقوف على الإجراءات الوقائية التي تتخذها تلك العيادات للتعامل مع المرضى توجهنا إلى أكبر عيادة مجمعة في بنغازي، والتي تستقبل اعداد كبيرة من المواطنين في مختلف التخصصات الطبية.

والتقينا المدير العام لها الأستاذ مرعي الفسي حيث قال:

أول شيء قمنا به كإجراء وقائي إغلاق العيادات التخصصية مثل عيادة الغدد، عيادة الكشف المبكر عن سرطان الثدي، عيادة الجلدية، و”عيادة العيون يعمل بها قسم الطوارئ فقط، لأن هذه العيادات كان عليها ازدحام كبير جدا، وتعد مكان لتفشي العدوى لقدر الله إذا وجد شخص مصاب بينهم.

ويضيف الفسي عن باقي الإجراءات قائلا: من الإجراءات أيضا أن أي شخص يدخل إلى أقسام الباطنة، أو الطوارئ يتم تعقيم يديهم بالكحول، وهناك المقاعد وضعنا علامات عليها من أجل خلق مسافات بين الناس الجالسة، كذلك الأمر في الاستقبال والصيدلية، وقمنا بالاعتماد على مخزوننا من الكمامات، والقفازات، والكحول.

كما يشير إلى أنهم يعانون نقص شديد في مادة التعقيم “الكحول”، التي لا يوجد لها بديل أو خيار أخر صالح للاستخدام في حال فقدانها، ويقول إنه يمكن تعقيم الأسطح، ومقابض الأبواب بالكلوريكس. وعن توفير الملابس الواقية للمحافظة على العناصر الطبية، والطبية المساعدة، يقول: يعتبر هؤلاء خط الدفاع الأول ولابد أن نحافظ عليهم من انتقال العدوى، لذلك سعينا جاهدين لتوفير كل ما يلزم لحمايتهم والمحافظة عليهم.ويؤكد الفسي على إن العيادة هي الباب الأول الذي تدخل منه حالات الاشتباه بالإصابة بالفيروس، ومع ذلك لم تفكر الدولة فيها، وأوضح أنه صادفتهم حالة اشتباه واحدة وتم تحويلها إلى مستشفى الكويفية، وتم نقلها في سيارة إسعاف عادية، وأكد بهذا الخصوص على ضرورة توفير سيارات اسعاف مخصصة لنقل مثل هذه الحالات.

وحيا الفسي في ختام حواره الأطقم الطبية، والطبية المساعدة التي لم تبرح مكانها، ولم تنسحب، ونبه على ضرورة المحافظة عليهم، بتوفير كل ما يلزم لحمايتهم من هذا الوباء.

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