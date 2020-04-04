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سبها الطبي يدعو المواطنين الى الالتزام بعدم زيارة المرضى‎

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

يشتكي مركز سبها الطبي من عدم استجابة المواطنين ومخالفتهم للوائح والقوانين التي تنظم زيارة المرضى رغم التنبيهات المتواصلة بعدم احضار أي شئ داخل اقسام الايواء من الاكل او المشروبات او اللباس .    

وقال المكتب الاعلامي بأن مركز سبها الطبي تعمل كل أقسامه بكامل طاقتها مطالبا المواطنين عدم التردد على المركز الا في الحالات الطارئة حفاظا على سلامة المرضى وسلامتهم لضمان عدم انتقال أي فايروس مشددا على ان الحالات المرضية البسيطة يجب العامل معها  داخل  المراكز الصحية في المدينة .  

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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