مركز مكافحة الامراض يستلم 248 عينة للتحليل

أكد المتحدث باسم المركز الوطني لمكافحة الامراض محمد الجازوي أن الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا التي اعلن المركز عنها امس هي 6 حالات من طرابلس، 5 منهم مخالطين لحالة السيدة المتوفية ليلة الأمس، والحالة السادسة شخصت جديدة غير مخالطة وليس لديها تاريخ سفر.

وأوضح الجازوي في ايجاز صحفي أن كل المخالطين للحالات المصابة بالفيروس تم التواصل معهم وحجرهم وأخذ العينات منهم.

وأضاف ان المركز استلم حتى الآن 248 عينة، على مستوى ليبيا شرقا وغربا وجنوبا ،مشيرا أنه لايزال هناك حالات عديدة سيتم الإعلان عنها في الأيام القادمة.

واكد أن العينات تصل في وقت متأخر من قبل المستشفيات إلى المختبر المرجعي بالمركز ، وهو سبب صدور بيانات المركز في وقت متأخر.

كما اشار الجازوي الى ان الكادر الطبي الليبي غير مدرب جيدا في التعامل مع مثل هذه الحالات، اضافة الى نقص الملابس الواقية للعناصر الطبية.