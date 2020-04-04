مركز مصراتة الطبي: هناك 3 حالات إصابة بفيروس كورونا تتواجد بمستشفى العزل تحت الرعاية الطبية

ليبيا – أعلن مركز مصراتة الطبي في بيانه رقم (1) أن مستشفى العزل التابع للمركز والمتبرع به لإيواء حالات مرض كورونا استقبل 3 حالات إلى تاريخ أمس الجمعة وهم تحت الرعاية الطبية بإشراف أطقم طبية وطبية مساعدة ذات كفاءة.

المركز ذكر في بيانه أن ثمة حالتين في قسم الإيواء في وضع صحي مستقر ومتماثل للشفاء في انتظار التحاليل لتأكيد خلوهم من المرض وحالة ثانية في قسم العناية الفائقة أدخلت للحفاظ على معدل العلامات الحيوية في انتظار التحاليل وأخرى في انتظار استقبالها من عيادة الكشف المبكر لكي يتم إيوائها تحت الرعاية الطبية وإجراء التحاليل اللازمة لها .

ودعا مستشفى العزل جميع الحالات الايجابية ضرورة التواصل لتقديم الخدمة الطبية العاجلة لهم لكي تتم السيطرة على المرض.

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