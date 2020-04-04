الجمارك تضبط سلعة ممنوعة التوريد بميناء الخمس

أعلنت إدارة مصلحة الجمارك التابعة لوزارة المالية تمكن أفرادها في ميناء الخمس التجاري من ضبط حاويتين مبردتين فيهما كبدة مستوردة عن طريق شركة الأميرة الليبية لاستيراد اللحوم.

وأوضحت صحيفة صدى الجمارك التابعة للمصلحة عبر منصة فيسبوك أن أفراد الجمارك اتخذوا حيال واردات “الكبدة المجمدة” الإجراءات الموصى بها من بينها إغلاق الحاويات المبردة بالشمع الأحمر باعتبار أن “كبد المواشي” من بين السلع ممنوعة التوريد إلى ليبيا منذ سنوات.

وكان أعضاء الجمارك بميناء الخمس قد تمكنوا من ضبط الكثير من الحاويات التي تم توريد كبد المواشي داخلها خلال العام الماضي من بينها شحنة كبد الغنم الموردة من الهند والتي تم استيرادها في مايو الماضي.

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