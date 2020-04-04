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الجمارك تضبط سلعة ممنوعة التوريد بميناء الخمس

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت إدارة مصلحة الجمارك التابعة لوزارة المالية تمكن أفرادها في ميناء الخمس التجاري من ضبط حاويتين مبردتين فيهما كبدة مستوردة عن طريق شركة الأميرة الليبية لاستيراد اللحوم.

وأوضحت صحيفة صدى الجمارك التابعة للمصلحة عبر منصة فيسبوك أن أفراد الجمارك اتخذوا حيال واردات “الكبدة المجمدة” الإجراءات الموصى بها من بينها إغلاق الحاويات المبردة بالشمع الأحمر باعتبار أن “كبد المواشي” من بين السلع ممنوعة التوريد إلى ليبيا منذ سنوات.

وكان أعضاء الجمارك بميناء الخمس قد تمكنوا من ضبط الكثير من الحاويات التي تم توريد كبد المواشي داخلها خلال العام الماضي من بينها شحنة كبد الغنم الموردة من الهند والتي تم استيرادها في مايو الماضي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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