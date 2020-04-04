الخارجية الليبية: تركيا لاتزال تخترق قرارات حظر توريد الأسلحة وتزود الميليشيات والإرهابيين بالسلاح

ليبيا – علقت وزارة الخارجية بالحكومة الليبية على عملية “إيريني” التي أعلن عنها الإتحاد الأوروبي مقدرةً جهود الإتحاد من أجل تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا و منع تدفقها بطرق غير مشروعه للمجموعات المسلحة و الإرهابية .

الخارجية الليبية أكدت في بيان لها بحسب الإدارة العامة للإعلام الخارجي على أن هناك دول خاصة تركيا لاتزال تخترق قرارات حظر توريد الأسلحة وتقوم بتزويد الميلشيات المسلحة و الإرهابية بمختلف أنواع الأسلحة باستخدامها المطارات والموانئ الليبية غربي البلاد.



وطالبت الوزارة بتفعيل قرارات مجلس الأمن بشأن منع تهريب البشر و استغلالهم، مشيرةً إلى أنها ستتابع مع الدول الفاعلة القرارات الدولية الصادرة بشأن فرض عقوبات على الأفراد و الكيانات الداعمة للإرهاب .



كما شددت أن الخارجية الليبية ستواصل مساعيها من أجل إدانة و إيقاف التدخل التركي في ليبيا بحجة توقيعهم إتفاقية باطلة مع حكومة السراج غير الدستورية و ستواصل العمل على رفع الحظر عن القوات المسلحة و منحها حق الحصول على الأسلحة بالطرق المشروعة للدفاع عن الشعب الليبي وحمايته .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية