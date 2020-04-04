اخبار ليبيا الان

الخارجية الليبية: تركيا لاتزال تخترق قرارات حظر توريد الأسلحة وتزود الميليشيات والإرهابيين بالسلاح

تم النشر منذُ 21 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – علقت وزارة الخارجية بالحكومة الليبية على عملية “إيريني” التي أعلن عنها الإتحاد الأوروبي مقدرةً جهود الإتحاد من أجل تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا و منع تدفقها بطرق غير مشروعه للمجموعات المسلحة و الإرهابية .

الخارجية الليبية أكدت في بيان لها بحسب الإدارة العامة للإعلام الخارجي على أن هناك دول خاصة تركيا لاتزال تخترق قرارات حظر توريد الأسلحة وتقوم بتزويد الميلشيات المسلحة و الإرهابية بمختلف أنواع الأسلحة باستخدامها المطارات والموانئ الليبية غربي البلاد.

وطالبت الوزارة بتفعيل قرارات مجلس الأمن بشأن منع تهريب البشر و استغلالهم، مشيرةً إلى أنها ستتابع مع الدول الفاعلة القرارات الدولية الصادرة بشأن فرض عقوبات على الأفراد و الكيانات الداعمة للإرهاب .

كما شددت أن الخارجية الليبية ستواصل مساعيها من أجل إدانة و إيقاف التدخل التركي في ليبيا بحجة توقيعهم إتفاقية باطلة مع حكومة السراج غير الدستورية و ستواصل العمل على رفع الحظر عن القوات المسلحة و منحها حق الحصول على الأسلحة بالطرق المشروعة للدفاع عن الشعب الليبي وحمايته .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • المعتوه ابن المجنونة تنزيل اردوغان صرف كل ما تم جمعه من تبرعات سابقة على دعم الارهاب فلما جاء طوفان الكورونا يتسول الان مع افلاس بعض الشركات وينهب شحنة اسبانية للمستلزمات الطبية واتمنى من اسبانيا الرد عليه من خلال الاتحاد الاوربى بتسليمها والا يقوم الاتحاد الاوربى بتجميد ارصدته باوربا واسرته وكبار المسؤولين وحظر سفرهم لاوربا جميعا ليكون رادعا لابن المجنونة السافل

    رد