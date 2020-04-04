أبو الغيط : ندعو لوقف القتال في ليبيا وندين التدخل العسكري في شؤونها

جدد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم دعوته إلى وقف القتال في عموم الأراضي الليبية، مطالبا بوضع حد للعمليات العسكرية الدائرة حول العاصمة .

أبو الغيط أعرب عن أسفه إزاء استمرار المعارك ما أفضى إلى تعثر جهود السلام التي كانت ترعاها البعثة الأممية في ليبيا وأسفر عن سقوط مئات الضحايا، داعيا إلى إسكات البنادق حتى يتسنى تركيز الجهود الوطنية على مواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا.

كما طالب الأمين العام القيادات الليبية بإعلاء مصلحة الوطن والالتزام بهدنة إنسانية، مؤكدا رفض وإدانة الجامعة العربية لكافة أشكال التدخلات العسكرية الأجنبية في الشأن الليبي.

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