218 تُوضّح الخطأ غير المقصود بنقل تصريحات “ولفرام لاتشر”

تُقدّمُ 218 اعتذارها عن الخطأ غير المقصود، أثناء نقلها لتصريح الباحث في المعهد الألماني للسياسة الدولية والأمن “ولفرام لاتشر”، ضمن أحد تقاريرها المنشور على موقعها الإلكتروني بتاريخ الثالث من أبريل الجاري.

إذ أدّى اللبس في فهم تركيبة وتسلسل تصريحات أدلى بها “لاتشر”، ومجموعة باحثين وكتَّاب آخرين نقلتها وكالة “فرانس برس” بشأن الحرب الدائرة في ليبيا، إلى نقلها بصورة انعكس فيها المعنى وخرج عن مساره المقصود.

فبينما قال الباحث في تحليل مُطوّل عن التطورات العسكرية في ليبيا: “إنها معركة وجود” بالنسبة لهذه الجماعات- في إشارة منه إلى الجماعات المسلحة في غرب ليبيا-، لأنها تخشى من أن تُرتكب “جرائم حرب، وأن تتعرض لعقاب جماعي في ظل نظام دكتاتوري”.، جاء النص الخاطئ الذي أوردته 218 عبر موقعها كالتالي: “ترى -المجموعات المسلحة- في هذه المعركة معركة الوجود بالنسبة لها، وإن وصل بها الأمر إلى ارتكاب جرائم حرب لاستمرار نفوذها”.

وتُنوّه 218 بأنها لم ولن تتعمّد التغاضي أو التأخّر في تقديم التوضيحات، والاعتذار في حال تطلب الأمر، حول كل ما يخص المعلومات والتصريحات التي تُنقل عبر منصاتها، التزاماً منها بمبادئ المهنية والمصداقيّة.

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