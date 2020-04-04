الحكومة تدين استهداف قوت الليبيين من قبل المليشيات المدعومة من تركيا

أدانت الحكومة الليبية استهداف الميليشيات الإرهابية المدعومة من تركيا لصهاريج نقل الوقود وشاحنات نقل السلع الغذائية من مخازنها في شرق البلاد إلى المناطق الغربية والجنوبية.

وقالت الحكومة في بيان لها إنها تتابع بقلق بالغ هذا التصعيد الإرهابي الخطير الذي يستهدف تجويع الشعب والحد من حركته بغية تركيعه للانصياع وراء ما وصفتها بالشرذمة الباغية، وذلك عقب إقدام الطيران التركي المسير على استهداف شاحنة نقل وقود البنزين إلى مناطق غرب البلاد، مطالبة المجتمع الدولي بالالتفات لما يقوم به النظام التركي في ليبيا، والذي ضرب بكل قرارات مجلس الأمن عرض الحائط، وهو يمارس الأعمال الإرهابية الأشد فتكا على الليبيين من وباء كورونا.

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