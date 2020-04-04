الصحة العالمية تقدم محاضرة توعوية من فيروس كورونا للأطقم الطبية في طبرق

أخبار ليبيا24- خاص

قدمت منظمة الصحة العالمية صباح اليوم السبت محاضرة توعوية حول مخاطر فيروس كورونا مستهدفة الأطباء والأطقم المساعدة والممرضين في مركز طبرق الطبي.

وأكد مندوب منظمة الصحة العالمية في ليبيا أحمد العليقي، أنه تم توضيح مايجب أن يقوم به الطبيب والممرض عند استقبال الحالة المشتبه بها وكيفية أخذ العينات وكيفية وقاية الطبيب لنفسه وللمريض.

وقدم العليقي خلال المحاضرة عرضًا مرئيًا موضحاً كل الخطوات الوقائية التي يتخذها الطبيب سواء في أقسام العزل أو أقسام الحظر .

وتحدث مندوب المنظمة في المحاضرة عن أعراض حالات الاشتباه وطرق الانتقال وكيفية التعامل معها وحماية الأطقم الطبية وطرق مكافحة العدوى والحديث عن العيادات وسيارات الإسعاف.

وسبقت هذه المحاضرة التوعوية الأيام الماضية محاضرات في منطقة طبرق العسكرية وفي مدن المرج ودرنة والأبيار والميلطانية وتاكنس والساحل للتوعية من مخاطر فيروس كورونا.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية في السابق قد صنفت ليبيا من بين الدول عالية المخاطر في المنطقة وتؤكد المنظمة على أهمية مرعاة التدابير الوقائية للحماية من كورونا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24