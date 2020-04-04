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ماذا في البيان الصادر عن القوة المساندة لعملية بركان الغضب ؟

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

اصدر  ضباط وضباط صف والقوة المساندة لعملية بركان الغضب بيانا اليوم السبت بمناسبة ذكرى مرور عام على عملية تحرير طرابلس التي اطلقها الجيش الليبي.


وقال البيان ‏إن مرور هذا العام لخير شاهد على ماوصفه  ارادة  الشعب الليبي وعزمه على المضي قدماً في مسيرة بناء الدولة المنشودة ورفضه التفريط في تضحيات ابطاله شيباً وشباباً رجالاً ونساءً من كافة ربوع البلاد، مؤكدا أن هذه التضحيات التي استمرت خلال العام الماضي حيث قدم فيها أبناء ليبيا الغالي والنفيس .
وأوضح البيان أن هذه القوات مثرة على تحقيق الهدف الذي خرجت من اجله وهو الدفاع عن الوطن والمواطنين وصد هذا الهجوم.

وقال البيان “دورنا في عملية بركان الغضب منطلق من إيماننا ببناء وحماية الدولة المدنية بكافة مقوماتها وفق دستور يعكس تطلعات الشعب الليبي، ونرفض الزج بنا وبالمؤسسة العسكرية في اي صراعات او تجاذبات سياسية ليس مكانها ولا زمانها الان في ظل مرور بلادنا الحبيبة بهذه الأزمات”.

وطالب البيان  المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته ، والكف عن تجاهل خروقاته للقوانين وحقوق الانسان والكف عن التعامل مع  قائد الجيش الليبي خليفة حفتر على أنه طرف شرعي في صراع سياسي على حد وصف البيان.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • اذا لم تستحى فافعل ما شئت فالمفروض ان يحتفل بالانتصارات العظيمة خلال عام واحد الجيش الوطنى الذى تمكن من تحقيق معجزة عسكرية بتحرير افليمى برقة وفزان بالكامل وغالبية اقليم طرابلس والسيطرة على جميع المنافذ البرية وابار النفط بينما الخوان استعانوا بالمرتزقة والاحتلال التركى ظنا انه سينقذهم ومع ذلك يتقدم الجيش كل يوم الى مواقع جدبدة ويقتل العديد منهم حتى يتم تطهير ليبيا منهم اما الخوان فمكانهم كالعادة فى السجون قريبا جدا وسيكون الاحتفال العام القادم فى ظل رئيس منتخب السيد الرئيس خليفة حفتر خليفة عمر المختار فى خطاب شعبى بميدان الشهيد معمر القذافى ميدان الشهداء سابقا !!

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