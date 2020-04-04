لجنة حقوقية تدعو لازالة مخلفات الألغام في ليبيا

طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان جميع الهيئات والمنظمات والمؤسسات الدولية المعنية العاملة في ميدان نزع الألغام والمفخخات وإزالة مخلفات الحروب بتقديم يد المساعدة لليبيا من أجل تفكيك وإزالة جميع الألغام ومخلفات الحرب لما تشكله من تهديداً وخطراً كبيرين على أمن وسلامة وحياة المدنيين في مناطق النزاع والتوتر والمناطق التي شهدت حروب وأعمال عنف بعموم البلاد .

دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، في بيان خصت بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منه اللجنة الوطنية لتذكر من يعيشون الآن مع خطر الذخائر المتفجرة في ليبيا وفي كل أنحاء العالم.

وطالبت اللجنة في رسالتها بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بخطر الألغام والمساعدة في الإجراءات المتعلقة بها، باستمرار الجهود التي تبذلها الوكالات والمنظمات الدولية الغير حكومية والحكومية والاممية المشاركة في الأعمال المتعلقة بالألغام، للقيام ببناء القدرات الوطنية وتطويرها في مجال الأعمال المتعلقة بالألغام في ليبيا التي تشكل فيها الألغام والمخلفات المنفجرة للحرب تهديدا خطيرا على سلامة السكان المدنيين وصحتهم وأرواحهم، أو عائقا أمام جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية على الصعيدين الوطني والمحلي.

وأكدت اللجنة أن استخدام الألغام والمفخخات كأداة في الحروب والنزاعات المسلحة يمثل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وذلك طبقاً لما نص علية القانون الدولي الإنساني مضيفة أن الألغام والمفخخات ومخلفات الحرب ما زالت موجودة بكثرة خاصة في عديد المدن والمناطق في بنغازي و سرت وطرابلس ودرنة وتاورغاء وتشكل أكبر عائق لعودة المواطنين إلى بيوتهم وخطر وتهديد يواجه حياة السكان الذين عادوا والذين يقدر عددهم بالآلاف.

وأردفت اللجنة “اليومَ، يواجه العالم وباء رهيبا. فالأخطار التي يشكلها فيروسCOVID-19تجبر كل بلد وكل شخص على اتخاذ خطوات لم يكن بالإمكان تخيلها قبل أسابيع قليلة. ولهذا السبب تم تقليص نطاق الاحتفال هذا العام باليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام ، وغير أنه حتى في خضم هذه الأزمة غير المسبوقة، لا يمكننا أن ندع هذا اليوم يمر خلسةً، مثلما لا يمكننا أن نسمح بتجاهل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة”.