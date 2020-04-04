السعيدي: آمل أن تؤدي العملية إيريني لقطع الإمدادات التركية عن مسلحي الوفاق

سوزان الغيطاني – بوابة إفريقيا الإخبارية (خاص) |

04 April, 2020

أعرب عضو مجلس النواب علي السعيدي عن أمله في أن يؤدي قرار الاتحاد الأوروبي إطلاق العملية “إيريني” لمراقبة حظر توريد الأسلحة لليبيا إلى قطع الإمدادات التركية عن التشكيلات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق في المنطقة الغربية.

وأضاف السعيدي في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية “آمل أن تكون هدة العملية ناجحة فسبق وأن كان هناك عملية باسم صوفيا ولكن لم تنجح في القيام بالمهام المطلوبة منها” مضيفا “اليوم توجد بعض القطع التركية داخل المياه الليبية التي تساعد الجماعات الإرهابية المسلحة ونامل أن تتمكن العملية الأوروبية الجديدة من القيام بمراقبة المياه الليبية وتفتيش السفن الداخلة للبلاد.

وكان الاتحاد الأوروبي، أعلن عن إطلاق المهمة “إيريني” في البحر المتوسط بهدف إنفاذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا..

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