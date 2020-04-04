بعد تصريحات الغرياني.. بلدية مصراتة تلغي قرار حظر التجول الكامل وتحدد ساعات الحظر من الثانية ظهراً إلى السابعة صباحاً

ليبيا – أصدر المجلس البلدي مصراتة بيان اليوم السبت بشأن حظر التجول حيث تم تحديد فترة الحظر داخل النطاق الإداري للبلدية من الساعة الثانية ظهراً إلى الساعة السابعة صباحاً من اليوم التالي وذلك اعتباراً من اليوم الموافق 4 أبريل 2020.

المجلس البلدي مصراتة حدد في بيان لها تلقت المرصد نسخة منه ساعات الدوام الرسمي بكافة الجهات من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الثانية عشر ظهراً على أن تتولى المؤسسات العامة بالبلدية تنظيم العمل بما يضمن استمرارية تقديم خدماتها شرط الإلتزام بأقل عدد ممكن من الموظفين والحد من التزاحم والاختلاط.

وأكد على ضرورة إستمرار الإقفال التام على مدى 24 ساعة في كل من المقاهي والمطاعم وصالات المناسبات الاجتماعية والمنتزهات والنوادي والمؤسسات التعليمية والمساجد كما تمنع إقامة المآتم والأفراح واستخدام وسائل النقل الجماعي.

وأوضح أنه يستثنى من حظر التجول كل من( المؤسسات العامة والخاصة المعنية بتقديم الخدمات الصحية والبيطرية، اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا، واللجان المنبثقة عنها وفرق العمل الميدانية، المؤسسات العسكرية والجهات ذات العلاقة بالجبهات، محطات الوقود، الجهات الأمنية والضبطية والرقابية، الشركة العامة للكهرباء، الشركة العامة لخدمات النظافة، الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، شركات الاتصالات، ووكلائها وموزعيها، ميناء المنطقة الحرة مصراتة، الأطقم الصحفية ومراسلو القنوات شرط التنسيق التام مع اللجنة العليا).

كما شدد المجلس البلدي مصراتة على عدم التجمع إلا للضرورة القصوى مع التقيد التام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة عن جهات الاختصاص بشأن الحد من انتشار الفايروس.

يشار إلى أن مفتي المؤتمر العام المعزول الصادق الغرياني قد إنتقد قرارات حظر التجول في كل من مدينتي طرابلس ومصراتة، معتبرا أن هذه القرارات أصبحت الشغل الشاغل للبلديات للضغط على الحكومة للحصول على مخصصاتها المالية وهي تؤدي لعكس المطلوب منها وما يريدونه كمجلس بلدي مصراته الذي منع المواطنين من الخروج نهائياً وهو ما يعد قرارات غير صائبة وليست مدروسة وتؤثر على جبهات القتال حسب زعمه.

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