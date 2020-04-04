أبو الغيط يدعو مجددا لإيقاف القتال في ليبيا مع السنوية الأولى لحرب طرابلس

جدد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، دعوته إلى وقف القتال في ليبيا، ووضع حد للعمليات العسكرية الدائرة حول العاصمة طرابلس بين قوات حكومة الوفاق الوطني وقوات القيادة العامة، لا سيما مع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وعبر أبو الغيط عن “أسفه الشديد إزاء إستمرار المعارك بين طرفي الصراع بعد مرور سنة كاملة على إندلاعها” في المناطق الغربية من البلاد يوم 4 أبريل من العام الماضي، مما أفضى إلى “تعثر جهود السلام التي كانت ترعاها البعثة الأممية في ليبيا وأسفر عن سقوط المئات من الضحايا المدنيين الأبرياء وتشريد مئات الآلاف من السكان وتعميق الشرخ في النسيج المجتمعي للشعب الليبي”.

وقال مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة إن أبو الغيط جدد الدعوة التي كان قد وجهها إلى “إسكات البنادق في مناطق الصراع العربية حتى يتسنى تركيز الجهود الوطنية على مواجهة مخاطر إنتشار فيروس كورونا وتحجيم الأضرار التي ستصيب مجتمعاتها وقطاعاتها الصحية”.

مطالب بهدنة إنسانية

كما دعا أمين الجامعة العربية القيادات الليبية بإعلاء مصلحة الوطن والشروع على الفور بخفض التصعيد في الميدان والإلتزام بهدنة إنسانية تفضي إلى التوصل إلى وقف رسمي ودائم وشامل لإطلاق النار على أساس المقترح الذي تقدمت به البعثة الاممية في مفاوضات اللجنة العسكرية المشتركة التي عقدت في جنيف.

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وشدد على رفض وإدانة الجامعة العربية لـ”جميع أشكال التدخلات العسكرية الأجنبية في الشأن الليبي، والخروقات المتعددة لحظر السلاح المفروض على البلاد، وإستقدام المقاتلين الإرهابيين إلى ساحات القتال”، بالمخالفة لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والإلتزامات التي تعهدت بها الأطراف المشاركة في مؤتمر برلين، والتي يتوجب وضع حد فوري وشامل ودائم لها كلها دون إستثناء.

إسكات البنادق شرط لاستعادة الثقة المفقودة

واعتبر أن “إسكات البنادق في عموم الأراضي الليبية يعد شرطاً أساسياً لبناء الثقة المفقودة بين طرفي الصراع وفتح المجال أمام إتمام بقية الإستحقاقات الأمنية والسياسية والمجتمعية والدستورية التي ظل الشعب الليبي يتطلع إليها طوال السنوات التسع الماضية”.

وأشار إلى أنه على رأس هذه الاستحقاقات، توحيد مؤسسات الدولة الليبية، ووضع آليات تكفل التوزيع العادل لثروات البلاد، ومعالجة التحديات الإقتصادية والإجتماعية والإنساية التي يعاني منها السكان، وتفكيك الميليشات والجماعات المسلحة غير الخاضعة لسلطة الدولة، والإستقرار على القاعدة الدستورية المنضبطة التي تسمح بإجراء انتخابات تشريعية ودستورية يرتضي الجميع بنتائجها.

وأكد أن جامعة الدول العربية “ستواصل مساعيها من أجل مرافقة الأطراف الليبية في أي جهد وطني خالص يساهم في حلحلة الأزمة وإستئناف مسارات التسوية الأمنية والسياسية والإقتصادية التي إنطلقت برعاية أممية تحت غطاء عملية برلين”، بما في ذلك في سياق عضويتها في لجنة المتابعة الدولية لليبيا، ومجموعة العمل السياسية المنبثقة عنها، التي ستتولى الجامعة رئاستها المشتركة مع ألمانيا.

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