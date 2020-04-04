مديرية أمن القطرون تواصل متابعة تنفيذ الإجراءات بشأن مكافحة فيروس “كورونا”

القطرون 04 أبريل 2020 (وال)- تواصل مديرية أمن القطرون متابعة تنفيذ الإجراءات اللجنة العليا لمكافحة فيروس “كورونا” وتعليمات الوزارة الداخلية الليبية بشأن حظر التجول تجنبًا لانتشار فيروس “كورونا” المستجد في ليبيا.

هذا وقد أجرت مديرية أمن القطرون رفقة فريق مكتب الإعلام بالمديرية، جولة تفتيشية لمنطقة تجرهي، للوقوف على سير الإجراءات المتخذة بشأن منع انتشار فيروس “كورونا”، وتطبيق حظر التجول.

وذكر فريق مكتب الإعلام بالمديرية أن الإجراءات الحظر والوقاية تُطبق بنسبة 80 %، حيث لا توجد تجمعات بين المواطنين، ولا محلات مفتوحة عدا محل أو محلين لبيع المواد الغذائية.

وأضاف فريق مكتب الإعلام أنه خلال جولته يقوم بتنبيه المواطنين عبر مكبرات الصوت، ومطالبتهم الالتزام بالإجراءات الوقائية ضد فيروس “كورونا”.

في سياق متصل، حذرت مديرية أمن القطرون تحذير نهائي؛ أصحاب محلات الجملة، بأن أي محل يقوم ببيع المواد الغذائية لغير محلات القطاعي، سيُعاقب على مخالفته للتعليمات الصادرة، ويعتبر رافضًا للإجراءات الوقائية لمكافحة فيروس “كورونا” الصادرة من اللجنة العليا لمكافحة فيروس “كورونا”، وباعتباره المسبب الرئيسي في إفراغ المنطقة من المواد الغذائية، وبيعها خارج المنطقة في هذه الظروف العصيبة.

ودعت مديرية أمن القطرون المواطنين الالتزام بالتعليمات الصادرة، ولمدة أقصاها “10” أيام، وأصحاب المخابز بإتباع تعليمات السلامة للعمال، وأخذ احتياطاتهم من ارتداء الملابس الواقية، وذلك لسلامتهم وسلامة المواطنين، وأن المديرية ستقوم بجولة تفتيشية للوقوف على ذلك، وكل من يُخالف ذلك سيتحمل مسؤولية ذلك. (وال- القطرون) ر ت

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