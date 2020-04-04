الحكومة الليبية تجهز البرج الثالث في مركز بنغازي لمواجة وباء كورونا

أشرفت رئاسة مجلس وزراء الحكومة الليبية على تجهيز البرج الثالث بمركز بنغازي الطبي بكافة الأجهزة والأسرة لمواجهة جائحة كورونا، وذلك ضمن التدابير الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الحكومة تباعا في مواجهة الوباء.

وأوضحت الحكومة أنه تم فصل البرج الثالث عن الأبراج الأخرى في المركز، وإخلاؤه من جميع أقسامه وتم تخصيصه بالكامل لمواجهة هذا الوباء، مشيرة إلى أن السعة السريرية للبرج بلغت مئتين وخمسين سريرا، أربع وثلاثون منها للعناية الفائقة .

وقالت مديرة المركز فتحية العريبي إن الوضع الحالي ممتاز في ظل تطبيق الوقاية والطرق الاحترازية، لافتة إلى وجود خطط أخرى لمواجهة هذا الوباء.

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