داخلية الوفاق تبحث مكافحة فيروس كورونا

التقى مساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية ورئيس الغرفة الرئيسية لإدارة الأزمة لمكافحة فايروس كورونا عميد محمد المداغي بمساعد رئيس جهاز الحرس البلدي عميد إسماعيل أبو جناح بحضور مدير الإدارة العامة للدعم المركزي عميد محمد فتح الله.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة بالعاصمة طرابلس، مناقشة آخر المستجدات حول وباء فيروس كورونا المستجد، والإجراءات المتخذة لمكافحته، من خلال الحفاظ على الأمن الغذائي من قبل جهاز الحرس البلدي، ومساندته من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للوزارة لتأدية مهامه على أكمل وجه، والحفاظ على سلامة المواطنين.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة حزمة الإجراءات التي اتخذت بتنسيق بين المخابز والأسواق الغذائية وجهاز الحرس البلدي والإدارة العامة للدعم المركزي، بشأن آلية العمل واتخاذ الإجراءات والتدابير الصحية والوقائية لمجابهة هذه الجائحة، كما تم التطرق للمشاكل والعراقيل التي تواجه سير العمل، وإيجاد الحلول الناجحة لحلحلتها وذلك لتقديم أفضل الخدمات لمواجهة هذا الوباء.