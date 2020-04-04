تشكيل لجان بسرت لمواجهة وباء كورونا

عقدت اللجنة الرئيسية لمكافحة فيروس كورونا المستجد بمنطقة سرت اليوم اجتماعها الثالث برئاسة مدير مديرية الأمن عقيد ميمى لأمين الصادق وبحضور اعضائها رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت أ. سالم عامر سالم ومدير الخدمات الصحية سرت د. خليفة محمد عبد الفتاح

وحسب رئيس اللجنة الأعلامية للجنة محمد الاميل فان اللجنة أستعرضت فى اجتماعها عدد من الموضوعات من بينها مقترحات اللجنة الاستشارية الطبية لمكافحة جائحة وباء كورونا بسرت ،فيما يتعلق باللجان الفرعية والفرق الطبية.

وقد تم اعتماد اللجان المقترحه بالخصوص ومنها لجنة الامداد الطبى والاعلامية والعزل والحجر الصحى ولجنة العيادات الطبية ولجنة فريق الاستجابة السريع وغيرها من اللجان والفرق.

كما تدراست اللجنة فى اجتماعها الاحتياجات العاجلة والضرورية للوقاية من وباء كورونا المستجد،واتفقت على رفع قائمة الاحتياجات الى اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا المستجد.