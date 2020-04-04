شبان متطوعون يعقمون شوارع ومحال غوط الشعال

قام شباب متطوع من منطقة غوط الشعال بالعاصمة طرابلس بحملة تعقيم للشوارع والمحال التجارية وقاية من فيروس كورونا.

وتأتي هذه الحملة وسط ظروف قاهرة تمر بها ليبيا مع ارتفاع أعداد الحالات المصابة بفيروس كورونا إلى 17 حسب آخر إحصائيات المركز الوطني لمكافحة الأمراض، وهي حصيلة مقلقة ترفع الوعي وتشدد على ضرورة التقيد بالإجراءات الموضوعة.

وبعثت هذه الحملة الفردية غير الحكومية في منطقة غوط الشعال رسالة تحفيزية إلى كل الشباب في مختلف المناطق من أجل القيام بما يقدرون عليه.

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