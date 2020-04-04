تزامناً مع سنويتها الأولى …أبو الغيط يوجه دعوات للتهدئة في معركة ليبيا

العنوان_القاهرة

جدد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، دعوته إلى وقف القتال في ليبيا، ووضع حد للعمليات العسكرية الدائرة حول العاصمة طرابلس بين قوات حكومة الوفاق الوطني وقوات القيادة العامة، لا سيما مع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وعبر أبو الغيط عن “أسفه الشديد إزاء إستمرار المعارك بين طرفي الصراع بعد مرور سنة كاملة على إندلاعها” في المناطق الغربية من البلاد يوم 4 أبريل من العام الماضي، مما أفضى إلى “تعثر جهود السلام التي كانت ترعاها البعثة الأممية في ليبيا وأسفر عن سقوط المئات من الضحايا المدنيين الأبرياء وتشريد مئات الآلاف من السكان وتعميق الشرخ في النسيج المجتمعي للشعب الليبي”.

وقال مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة إن أبو الغيط جدد الدعوة التي كان قد وجهها إلى “إسكات البنادق في مناطق الصراع العربية حتى يتسنى تركيز الجهود الوطنية على مواجهة مخاطر إنتشار فيروس كورونا وتحجيم الأضرار التي ستصيب مجتمعاتها وقطاعاتها الصحية”.