مصرف الوحدة يُحيل مرتبات 3 أشهر لـ 16 جهة عامة

أعلنت إدارة فرع مصرف الوحدة “سوق الثلاثاء” أنها أكملت إدراج مرتبات العاملين في 16 جهة عامة عن أشهر الربع الأول من العام الجاري.

ووفقا لبيانات إدارة الفرع التي نُشرت صباح اليوم السبت فقد سُيّلت مرتبات الشرطة القضائية عن شهري فبراير ويناير وتم إدراج مرتبات العاملين في الهيئة العامة للثقافة عن شهر يناير.

وذكر المصرف أنه انتهى أيضاً من إجراءات مرتبات شهر فبراير وأحالها لحسابات موظفي وزارة السياحة، كما أدرج مرتبات مكتب وزارة العمل والتأهيل في مدينة جنزور عن شهري يناير وفبراير.

كما أشارت إدارة الفرع إلى إيداع مرتبات مصلحة الجوازات عن شهري يناير إلى جانب مرتبات العاملين في جامعة طرابلس عن شهري فبراير ويناير، إضافة إلى إحالة مرتبات جهاز البحوث التطبيقية عن شهر يناير.

وأدرجت مرتبات العاملين في هيئة الصحافة عن شهري يناير وفبراير، كما تمت إحالة مرتبات العاملين في مستشفى طرابلس الطبي عن شهر فبراير، والعاملين في وزارة العدل عن شهر مارس وإحالة مرتبات شهر يناير لوزارة المواصلات إلى جانب مرتبات مصلحة الطيران المدني عن شهر فبراير.

ووأُحيلت مرتبات شهري يناير وفبراير من هذا العام للعاملين في وزارة الدفاع إلى جانب مرتبات وزارة الشؤون الاجتماعية بالإضافة إلى مرتبات شهر مارس للمكاتب المالية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية