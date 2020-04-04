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بعد سنة من عملية تحرير طرابلس .. باشاغا: سنضرب بيد من حديد قوات حفتر

تم النشر منذُ 53 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات  

توعد وزير الداخلية في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، من أسماهم “مليشيات ومرتزقة المشير خليفة حفتر وكل من يحاول جلب مشروع الاستبداد والعُبودية” بالضرب بيد من حديد، وأن العقاب ذاته سيطول كل من يتعدى على أمننا وحُلمنا بليبيا واحدة موحدة، دولة المؤسسات والقانون والديمقراطية، دولة كل الليبيين بكل أطيافهم”، حسب قوله .

باشاغا قال ، في سلسلة تغريدات على حسابه في تويتر  “اليوم تمر سنة كاملة على قيام مجرم الحرب بخيانة الليبيين وشن عدوانه الوحشي على أهالي طرابلس قبل أيام فقط من انعقاد مؤتمر غدامس الذي كان يعلق عليه كل الليبيين آمالهم”، مضيفا “نُحيي في هذه المناسبة قواتنا البطلة على صمودها ونترحم على أرواح شهدائنا الأبرار”، حسب وصفه .

وزعم أن وزارته بكل ضباطها ومنتسبيها، ستقف دائما كخط دفاع خلفي لليبيين لحمايتهم من كل من يريد أن يلعب بأمنهم وأرزاقهم، أو يحاول استغلال تضحياتهم وجهودهم من ضعاف النفوس وتجار الأزمات، وفقا لقوله.

وأثنى على الأطقم الطبية في حربها ضد تفشي جائحة كورونا، كما شكر كل منتسبي الأجهزة الأمنية لجهودهم في فرض حظر التجوال، والمواطنين الذي أظهروا وعيا واحتراما كبيرين تجاه هذه الإجراءات، وناشدهم بمزيد من الالتزام والصبر لتجاوز هذه الأزمة.

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  • الا تستحى ياميبون بعد ان كذبت على الخوان ووعدهم بدخول الجفرة اليوم بينما الجيش الوطنى يتقدم نحو قلب طرابلس وكل يوم يحرر المزيد من الاراضى فى عين زارة وابوسليم وتسيطر نيرانه الارضية على كل شبر فى طرابلس ومنها اى مكان تتواجد فيه رغم استنفاذ اخر اوراق الخوان من مرتزقة واحتلال تركى ومليشيات ارهابية من القاعدة وداعش اتفووووه على امك غبى فمكانك فى النهاية اما فى القبور او السجون قريبا جدا جدا

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  • ياباش اغا يامن جلبت الاستعمار التركي والمرتزقة السوريين ياعميل قطر ياخوانجي
    حفتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطل وطنـــــــــــــــــــــــــــــــــي
    وكل الشعب الليبي امعاه في الجهاد ضد الارهاب والعملاء… وهذا شي ووواضح وانتم تعرفوه كما اصبحتم الان تعرفونا نهايتكم القريبة..حفتر يستمد قوته من شعبه ودائما من معه الشعب يكون النصر حليفه…وسنرى….

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    • كان فيه رئيس ليبي في الحكم 42 سنه كان يعتقد إن الشعب الليبي معه وكان يقول للجانه الثوريه اقتلوهم زنقه زنقه دار دار ولكن كان اعتقاده خطأ وادى به بالقتل في عقر مسقط رأسه ونرى اليوم صاحبه في انقلاب 69 حفتر الشرق ومعسكره يسيرون على درب الاعتقاد الخطأ ويقتلون الأبرياء من سكان طرابلس سنه كامله حتى اتتهم الكورونا من خلفهم وقريبا سنرى من ينجوا منها ومن يسقط. الظالم حتما سيسقط

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  • ياميبون جلبكم للمرتزقة السوريين لحمايتكم ونيك نسوانكم دليل على افلاسكم ورفض الشعب الليبى لكم ياكلاب وقيامه باغلاق ابار النفط لمنع تمويل الارهاب والان ترى تناحر بينكم على ماتبقى من اموال قبل نفاذها وتخلى المعتوه عنكم بل ربما يعقد صفقة لتسليمكم مقابل مصلحته فالخوان فى كل مكان ليس لهم امان يبيع ابوه وامه

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  • الذي خان الليبيين هو من انشق عن البرلمان الشرعي وعرض علي الغرب الاستعماري ان يكون عميل لهم مقابل ان يدعموه في الصخيرات وبعدين وينك انت يوم 4/4/2020 هل نسيت وعدك لليبيين انا نحسابك إلا تحتفل في الجغبوب كما وعدت أنصارك مش انت القائل في العام القادم 4/4/2020 سوف نحتفل انا والرئيس السراج في الجغبوب كيف صار كلامك طلع فشنك او مطر صيف وهدير ناقه فهمنا كيف ستضرب بيد من حديد وأنت مختبئ والجيش داخل طرابلس إلا حديد ستضرب به بلكي سوف تُضرب بالحديد غير أنت غالط

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