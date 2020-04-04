مديرية أمن ربيانة تعلن إغلاق المدينة لمنع انتشار فيروس “كورونا”

ربيانة 04 أبريل 2020 (وال)- أصدرت مديرية أمن ربيانة، قرارًا بإغلاق بلدية ربيانة، ومنع التنقل المواطنين تحسبًا لانتشار فيروس “كورونا” في البلاد.

وقالت مديرية أمن ربيانة – في بيان – إن القرار جاء بناء على تعليمات اللجنة اللجنة العليا لمكافحة فيروس “كورونا”، ووزارة الداخلية، بشأن الحظر التجول وتنقل المواطنين بين المدن.

وأضافت مديرية أمن ربيانة أنه سيسمح بالتنقل فقط : شاحنات نقل الوقود، والعاملين في الشركة العامة للكهرباء، والعاملين في المؤسسات النفطية.

وحذرت مديرية أمن ربيانة أنه يُمنع منعًا باتًا بالدخول أو الخروج، وأن كل من يُخالف التعليمات ستُتخذ ضده الإجراءات القانونية الصارمة. (وال- ربيانة) ر ت

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