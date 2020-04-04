اخبار ليبيا الان

صحة الوفاق: وصول معدات الوقاية الشخصية للعاملين بمواقع عزل مصابي كورونا

تم النشر منذُ 4 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق عن وصول شحنة جديدة من تجهيزات ومعدات الوقاية الشخصية الخاصة بالممارسين الصحيين العاملين بمواقع عزل وعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد إلى مخازن جهاز الإمداد الطبي بمدينتي طرابلس ومصراته.

وطالبت وزارة الصحة مديري المستشفيات الواقعة بالمدن التي سجلت فيها حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (طرابلس ومصراته) إلى سرعة التنسيق مع فروع جهاز الإمداد الطبي لاستلام التجهيزات والمعدات.

وكانت وزارة الصحة سلمت خلال الأسبوع الماضي معدات وقاية شخصية ومستلزمات طبية إلى عدد من المستشفيات.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك