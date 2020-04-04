صحة الوفاق: وصول معدات الوقاية الشخصية للعاملين بمواقع عزل مصابي كورونا

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق عن وصول شحنة جديدة من تجهيزات ومعدات الوقاية الشخصية الخاصة بالممارسين الصحيين العاملين بمواقع عزل وعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد إلى مخازن جهاز الإمداد الطبي بمدينتي طرابلس ومصراته.

وطالبت وزارة الصحة مديري المستشفيات الواقعة بالمدن التي سجلت فيها حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (طرابلس ومصراته) إلى سرعة التنسيق مع فروع جهاز الإمداد الطبي لاستلام التجهيزات والمعدات.

وكانت وزارة الصحة سلمت خلال الأسبوع الماضي معدات وقاية شخصية ومستلزمات طبية إلى عدد من المستشفيات.