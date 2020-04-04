كتيبة 166 مشاة تلقي القبض على “14” من مليشيات الإرهابية بينهم مرتزقة في طرابلس

طرابلس 04 أبريل 2020 (وال)- أعلنت شعبة الإعلام الحربي اليوم السبت، عن إلقاء عناصر كتيبة 166 مشاة، القبض على “14” عنصرًا من مليشيات الوفاق الإرهابية في منطقة أولاد تليس بضواحي العاصمة طرابلس.

وقالت شعبة الإعلام الحربي إن أفراد الكتيبة 166 مشاة ألقوا القبض على عناصر المليشيات وعددهم “14” بينهم “11” مرتزق من الجنسية التشادية، والبقية ليبيين الجنسية تابعين لسرية 70 التي يقودها المجرم محمد امبيص الصرماني.

ونشرت شعبة الإعلام الحربي تسجيل فيديو يظهر فيه أفراد من الكتيبة، خلف الأسرى الذين تم القبض عليهم في عملية نوعية في منطقة أولاد تليس، حيث تمكن أفراد الكتيبة من إتمام العملية النوعية بنجاح وأسرهم لعدد “14”، إلى جانب عدد من الأسلحة ومركبة آلية رباعية الدفع. (وال- طرابلس) ر ت

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