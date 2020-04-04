المستشفى الجامعي طرابلس يعلن استمرار غسيل الكلى للمرضى

أعلن رئيس قسم غسيل الكلى بالمستشفى الجامعي طرابلس، عبدالمنعم الشعافي، استمرار وحدات الغسيل (كبار، أطفال)، في تقديم خدماتها لمرضى الفشل الكلوي طيلة أيام الأسبوع، عدا الجمعة خلال الفترتين الصباحية والمسائية، بالإضافة لاستمرار عمل وحدة غسيل الكلى في عناية الباطنة، تقديم خدماتها للمرضى على مدار الساعة.

وأوضح الشعافي، في بيان للمستشفى اليوم، أن وحدة غسيل الكلى كبار بسعة 20 جهازا، تغطي 120 حالة غسيل يوميا، بالإضافة لستة أجهزة غسيل للأطفال، الذي دخل مرحلة صيانة وتحوير شاملة حتى يستطيع تقديم خدماته لشريحة مرضى الفشل الكلوي من الأطفال بأكثر سعة.

وأضاف الشعافي، أن كل العاملين في القسم بمختلف تخصصاتهم يؤدون المهام الموكلين بها على أكمل وجه، خدمة للمرضى رغم الظروف التي تعيشها البلاد في مواجهة وباء كورونا.

وأكد وجود مخزون من مواد التشغيل لوحدات الغسيل يكفي لمدة ستة أشهر، كما أن كل الخطوات الاحترازية اتخذت بالتنسيق مع مكتب مكافحة العدوى والمستلزمات الطبية لتوفير احتياجات القسم لضمان سير العمل بكل سهولة ويسر.

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