وضعت وزارة الصحة بالحكومة الليبية شروطا جديدة، للتبرع بالدم، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس كورونا.

وقال وزير الصحة سعد عقوب إن أهم هذه الشروط هي منع القادمين من السفر بالتبرع بالدم لمدة 28 يوما (بعد العودة)، وكذلك منع المخالطين للشخص المصاب بالفيروس لمدة 28 يوما، ومنع المصابين بالفيروس لمدة 3 أشهر (بعد الشفاء) من التبرع بحسب إدارة الإعلام بوزارة الصحة بالحكومة الليبية.

ودعا وزير الصحة كافة المتبرعين وخاصة لمن ظهرت عليه أعراض الحمى أو عدوى الجهاز التنفسي بضرورة تجنب زيارة مصارف وبنوك الدم أو مواقع حملات التبرع بالدم خلال هذه الفترة.

وشدد الوزير عقوب على كافة مصارف الدم بالبلاد إعداد مخزون كاف للتعامل مع هذه الجائحة وذلك خلال الساعات المسموح فيها بالتجوال مع ضرورة العمل على منع التجمعات وإعداد حملات التبرع بالدم من خلال التنقل لبعض الجهات والمؤسسات أو تحديد الأعداد بحيث لا تتواجد أعداد كبيرة منهم خلال نفس الوقت، وذلك تماشيا مع قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كورونا (كوفيد19)، ولتلافي أي انخفاض في مخزون وحدات الدم.

ونبه وزير الصحة كافة أقسام ومصارف الدم بضرورة الإبقاء على مخزون كاف من الدم لضمان الاستجابة القصوى للحالات المستعجلة، والتي تتطلب نقل الدم إليها بصورة سريعة دون انتظار أو بحث عن متبرع فوري لإنقاذ الحالات الطارئة، خصوصا تلك الفئات النادرة والتي قد لا يتوافر البديل لها.