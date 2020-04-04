بأيادٍ ليبية.. إنشاء أحواض لتصريف مخلفات النفط بحقل الواحة

قال عضو مكتب الإعلام بشركة الواحة علي الفارسي، اليوم السبت في تصريح خاص لقناة “218”، إن الفرق الفنية في الشركة باشرت في إنشاء أحواض لتصريف المواد المصاحبة للنفط الخام في حقل الواحة بمنطقة الدفة.

وأضاف الفارسي أن العمل أشرفت عليه إدارتا الصيانة والهندسة، والتي قامت أيضا بتجهيز الأنابيب المخصصة لنقل المواد، مشيرا إلى أن العمل قامت به أيادي ليبية بدون تدخل من شركات أجنبية، وهي المرة الأولى في ليبيا تتم بهذه الآلية.

واأوضح الفارسي أن الفرق الفنية ستقوم بتغليف الأحواض بالبلاستك المعد خصيصا لهذا النوع من الأعمال تمهيدا لعمليات التصريف، مشيرا أن الخطوة تعزز سياسة مجلس إدارة شركة الواحة للنفط للحفاظ على البيئة وآبار المياه الجوفية.

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