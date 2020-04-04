تشكيل لجان فرعية في سرت لمكافحة كورونا

عقدت اللجنة الرئيسية لمكافحة فيروس كورونا المستجد بمنطقة سرت اليوم السبت، اجتماعها الثالث برئاسة مدير مديرية الأمن العقيد ميمي لأمين الصادق، وبحضور أعضائها رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر سالم، ومدير الخدمات الصحية سرت خليفة محمد عبد الفتاح.

وقال رئيس اللجنة الإعلامية للجنة محمد الاميل، في بيان، إن اللجنة أستعرضت عددا من الموضوعات من بينها مقترحات اللجنة الاستشارية الطبية لمكافحة جائحة وباء كورونا بسرت فيما يتعلق باللجان الفرعية والفرق الطبية، وتم اعتماد اللجان بعد أن تم تعديل اللجان المقترحة، ومنها لجنة الإكداد الطبي والإعلامية والعزل والحجر الصحي، ولجنة العيادات الطبية ولجنة فريق الاستجابة السريع وغيرها من اللجان والفرق.

وأضاف الأميل أن اللجنة تدراست أيضا في اجتماعها الاحتياجات العاجلة والضرورية للوقاية من وباء كورونا المستجد، واتفقت اللجنة على رفع قائمة الاحتياجات إلى اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا المستجد.

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